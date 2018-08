Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt im Zeitraum vom 19.08.2018, 22:05 Uhr, bis 20.08.2018, 06:30 Uhr, in der Ackerstraße von Frankenthal einen dort geparkten 1er BMW und entfernt sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden am linken Außenspiegel des BMW in Höhe von 250,- EUR zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

