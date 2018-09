Polizeidirektion Ludwigshafen / Frankenthal: versuchter ...

Frankenthal: versuchter Einbruch in Wohnhaus

Frankenthal - Am 15.09.2018, im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, kommt es in der Jacob-Osterspey-Straße in Frankenthal zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannter Täter versucht mittels eines Hebelwerkzeugs die Hauseingangstür aufzubrechen. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeiinspektion Frankenthal Friedrich-Ebert-Straße 2 67227 Frankenthal Tel.: 06233-313-0

oder an

Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-2510

Weitere Informationen im Internet: www.polizei.rlp.de oder www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

