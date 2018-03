Polizeidirektion Ludwigshafen / - Führen eins ...

(Frankenthal) - Führen eins Pkw unter Alkoholeinfluss

Frankenthal - Am 29.03.2018, gegen 23:45 Uhr, wird ein 84-jähriger Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls in das Frankenthaler Krankenhaus eingeliefert. Nachdem alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden, wird der Mann aus dem Krankenhaus entlassen und mit dem Taxi nach Hause gebracht. Aufgrund eines fehlenden Attests fährt der Mann mit seinem privaten Pkw zurück in das Krankenhaus. Dortige Mitarbeiter des Rettungsdiensts stellen Alkohol in der Atemluft des Mannes fest und verständigen die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,45 Promille.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

