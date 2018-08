Polizeidirektion Ludwigshafen / Fußgönheim - Verkehrsunfallflucht

Fußgönheim - Verkehrsunfallflucht

Fußgönheim - In dem Zeitraum vom 17.08.2018, 16:30 Uhr, bis zum 19.08.2018, 19:30 Uhr, beschädigt ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Kalmitstraße in Fußgönheim abgestellten VW Passat und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Anhand des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacher ggf. um einen Radfahrer handeln. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 600,- EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache in Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

