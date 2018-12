Polizeidirektion Ludwigshafen / Gefährlicher Eingriff in den ...

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Frankenthal - Am Samstagnachmittag gegen 16:55 Uhr fährt ein 24-jähriger Frankenthaler mit seinem Auto in der Mahlastraße über einen, mitten auf der Fahrbahn liegenden, Holzklotz und beschädigt sich seinen Pkw. An dem Pkw entsteht ein Schaden in Höhe von ca. EUR1000,-. Aufrgund der Gefährlichkeit des Hindernisses für den Straßenverkehr, wird wegen eines Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

