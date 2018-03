Polizeidirektion Ludwigshafen / Gegen geparktes Motorrad ...

Gegen geparktes Motorrad gefahren und geflüchtet

Limburgerhof - Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte am frühen Samstagmorgen ein bislang unbekannter Autofahrer, als er mit seinem Fahrzeug gegen ein in der Mainstraße abgestelltes Motorrad fuhr und dieses daraufhin umkippte. Eine Zeugin hatte gegen 04:30 Uhr einen lauten Knall gehört und einen weißen Kleinwagen gesehen, der an der Unfallörtlichkeit wendete und davon fuhr. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern oder sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeugführer machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per e-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de

