Polizeidirektion Ludwigshafen / Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Mutterstadt - Am Freitag den 29.09.18 befand sich eine ältere Dame mit ihrem Ehemann zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr " An der Fohlenweide" in der dortigen "Adler-Filiale" in Mutterstadt zum Einkaufen. Die Frau trug ihre Handtasche stets bei sich und hatte diese mit dem Reißverschluss verschlossen. Beim Verlassen des Geschäftes bemerkte die Dame, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet und die darin befindliche Geldbörse samt Lesebrille entwendet war. In der Geldbörse befanden sich u.a. 150 Euro Bargeld. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

