Polizeidirektion Ludwigshafen / Geschwindigkeitskontrolle

Geschwindigkeitskontrolle

Frankenthal - In der Nacht vom 20.01.2018 auf den 21.01.2018 wurde durch die Polizeiinspektion Frankenthal eine Geschwindigkeitskontrolle in der Lambsheimer Straße in Frankenthal durchgeführt. Eine Überprüfung von 23 Fahrzeugen ergibt, dass jedes vierte Fahrzeug zu schnell unterwegs ist. Der schnellste Fahrzeugführer wird bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h mit 86 km/h gemessen. Ihn erwarten ein Bußgeldverfahren, Punkte und ein Fahrverbot.

