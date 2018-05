Polizeidirektion Ludwigshafen / Handy aus Gartenhäuschen entwendet

Handy aus Gartenhäuschen entwendet

Frankenthal - Einer 53-jährigen Frankenthalerin wird am 19.05.2018 im Zeitraum 15 Uhr bis 18:15 Uhr ihr Mobiltelefon - ein Samsung Galaxy J5 - aus dem unverschlossenen Gartenhäuschen im Sauweideweg entwendet. Die Geschädigte legt das Handy in ihrem Gartenhäuschen ab und verrichtet anschließend Gartenarbeit. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal Thomas Bader, Polizeihauptkommissar Telefon: 06233-313 103 (oder -0) pifrankenthal@polizei.rlp.de www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz www.twitter.com/Polizei_FT www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -