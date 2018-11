Polizeidirektion Ludwigshafen / Hanhofen - Einbruch in ...

Hanhofen - Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Hanhofen - Im Zeitraum vom 31.10. bis 02.11.2018 brachen bislang unbekannte Täter in das Gemeindehaus in der Hauptstraße in Hanhofen ein. Sie gingen mit brachialer Gewalt vor. Teils wurden Türen im Haus eingetreten, teils mit Brecheisen aufgehebelt. Offenbar wurde nach erstem Überblick jedoch nichts entwendet. Wer verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

