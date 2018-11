Polizeidirektion Ludwigshafen / In Büroräume eingebrochen

In Büroräume eingebrochen

Altrip - Vermutlich in der Nacht zum 17.11.18 brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Moltkestraße ein. Die Täter gelangten zunächst über den rückwärtigen Garten auf das Grundstück. Anschließend stiegen sie mit einer Leiter auf das angrenzende Garagendach, betraten den Balkon im 1. OG und hebelten dort die Balkontür auf. Aus dem Anwesen wurden ca. 400.- EUR Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

