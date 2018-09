Polizeidirektion Ludwigshafen / Infotafel ...

(Limburgerhof) Infotafel beschädigt

Limburgerhof - Am Montag, 03.09.2018, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr, wurde die Verglasung einer Infotafel auf dem Burgunder Platz beschädigt. Augenscheinlich wurde der Schaden am Glas mittels Steinen verursacht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Diese ermittelt wegen Sachbeschädigung.

