Polizeidirektion Ludwigshafen / Ladendiebstahl durch zwei Kinder

Ladendiebstahl durch zwei Kinder

Frankenthal - Am 02.10.2018, gegen 18:17 Uhr, werden zwei 13- und 11-jährige Jungen durch den Ladendetektiv des Real Marktes in Studernheim beim Diebstahl ertappt. Der 11-jährige entwendet hier ein Videospiel, welches er unter der Kleidung versteckt, während sein 13-jähriger Freund dem Geschehen beiwohnt. Als Motiv geben beide an, dass es sich um eine Mutprobe gehandelt haben soll. Mit beiden Kindern werden erzieherische Gespräche geführt und diese im Anschluss den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Beide Beschuldigte sind strafunmündig, da sie das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

