Polizeidirektion Ludwigshafen / Lambsheim: Versuchter ...

Lambsheim: Versuchter Trickdiebstahl / betrug

Lambsheim - Fast Opfer eines Trickdiebstahles bzw. Trickbetruges wird am gestrigen Dienstag gegen 09:35 Uhr ein 91 jähriger Mann aus Lambsheim. Der bislang unbekannte Tatverdächtige spricht den Mann zunächst auf der Straße an und bietet ihm für wenig Geld ein Messerset an. Da der ältere Mann kein Bargeld mit sich führt begleitet ihn der Unbekannte nach Hause und betritt auch das Haus des Rentners. Als das zwielichte Geschäft in Ermangelung von Bargeld erneut scheitert, verlässt der Unbekannte nach Aussagen des Rentners sichtbar verärgert das Anwesen.

