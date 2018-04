Polizeidirektion Ludwigshafen / Mann leistet ...

(Limburgerhof) Mann leistet Widerstand mit Schreckschusswaffe

Limburgerhof - Am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr sind die Beamten der Polizei Schifferstadt in die Von-Denis-Straße zu einer randalierenden Person gerufen worden. Vor Ort trafen die Polizisten zunächst nur auf die Anruferin. Sie erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihren Nachbarn, weil er sie zuvor geschlagen hatte. Im Anschluss klopften die Beamten an der Tür des Nachbarn (42 Jahre) und gaben sich als Polizei zu erkennen. Der Mann öffnete die Tür, lud eine Pistole durch und richtete sie auf die vor ihm stehenden Polizisten. Diese zogen sich zurück und gingen in Deckung. Mit gezogenen Dienstwaffen konnten sie den 42-jährigen dazu bewegen, seine Waffe niederzulegen und die Wohnung zu verlassen. Er wurde gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Bis zu seiner Ausnüchterung ist er im Gewahrsam der Polizei geblieben. Die Pistole, eine Schreckschusswaffe, ist beschlagnahmt worden. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

