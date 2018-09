Polizeidirektion Ludwigshafen / Maxdorf : Gurtverstoß mit Folgen

Maxdorf : Gurtverstoß mit Folgen

Maxdorf - Beamte der Polizeiwache Maxdorf kontrollieren am 04.09.2018 gegen 15:06 Uhr in der Kurpfalzstraße einen 20-jährigen Mann aus Grünstadt, da dieser nicht angegurtet ist. Anstatt sich einsichtig zu zeigen verhält sich der Mann aggressiv, schreit die Beamten an und fährt nach der Kontrollmaßnahme mit quietschenden Reifen an, sodass es beinahe an einer nahegelegenen Einmündung noch zu einem Verkehrsunfall kommt. Nun wird sich die Führerscheinstelle mit der charakterlichen Eignung des 20-jährigen zum Führen von Kraftfahrzeugen beschäftigen.

