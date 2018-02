Polizeidirektion Ludwigshafen / Mit Bar-Hockern aufeinander ...

Mit Bar-Hockern aufeinander eingeschlagen (Waldsee)

Waldsee - Am frühen Samstagmorgen, 17.02.2018, kam es in einer Kneipe in Waldsee zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Gästen der Wirtschaft. Der Grund des Streits unter den Männern dürfte das "Schnorren einer Kippe" gewesen sei. Nachdem sich zwei Männer wegen einer Zigarette zunächst verbal stritten, dann jedoch begannen, sich herum zu schupsen, wollte ein Dritter, ein 49-jähriger aus Waldsee, schlichtend eingreifen. Dieser wurde sodann von dem 22-jährigen Beschuldigten zunächst mit der Faust, dann aber auch mit einem Bar-Hocker attackiert und dabei schwer am Kopf verletzt. Zuvor hatte der Geschädigte selbst noch versucht, sich mit einem Bar-Hocker zu wehren. Da der Täter anschließend flüchten wollte, verschloss ein weiterer Anwesender die Tür der Kneipe. Hiervon ließ sich der junge Mann jedoch nicht beirren und schlug - abermals mittels Bar-Hocker - die Fensterscheibe neben der Eingangstüre ein und flüchtete so nach draußen. Seine Personalien konnten aber kurze Zeit später ermittelt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung. Der schwerverletzte Mann wurde ins Krankenhaus verbracht.

