Polizeidirektion Ludwigshafen / Mofa mit fehlendem ...

Mofa mit fehlendem Versicherungsschutz

Maxdorf - Einer Polizeistreife der PW Maxdorf fällt im Rahmen der Streifenfahrt in Fußgönheim, am 16.03.2018 um 14:30 Uhr ein Mofa auf, welches den Weisenheimer Weg befährt. Die Beamten bemerken hierbei, dass an dem Mofa ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht ist. Die Angaben des Mofa-Fahrers, dass ihm nicht bekannt gewesen sei, dass der Versicherungsschutz nur bis zum Stichtag 01.03.2018 und nicht für 12 Monate nach Abschluss des Vertrages gilt, schützen ihn nicht vor der Einleitung eines Strafverfahrens. Dieser muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weißt an dieser Stelle erneut darauf hin, dass das neue Versicherungsjahr für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen mit Stichtag 01.03.2018 begonnen hat und die entsprechenden Fahrzeuge nur mit einem gültigen Versicherungskennzeichen (Farbe blau) auf öffentlichen Straßen in Betrieb genommen werden dürfen.

