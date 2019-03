Polizeidirektion Ludwigshafen / Motorradfahrer ...

(Mutterstadt) Motorradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn

Mutterstadt - Am Montagabend gegen 21:20 Uhr ist ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads zwischen Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt gestürzt. Wegen eines Fahrfehlers bei regennasser Fahrbahn verlor der 17-jährige die Kontrolle und fiel hin. Das Leichtkraftrad rutschte noch über den Boden und stieß gegen einen Fahrbahnteiler. An dem Fahrzeug entstand dadurch Totalschaden. Der Fahrer verletzte sich zum Glück nur leicht, ist aber vorsorglich dennoch in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis circa 22:10 Uhr voll gesperrt werden.

