Polizeidirektion Ludwigshafen / Nachbarschaftsstreit endet in ...

Nachbarschaftsstreit endet in körperlichem Übergriff und Beleidigungen

Frankenthal - Am 22.09.2018, gegen 16:40 Uhr, kam es in der Mörscher Straße zu Streitereien zwischen Nachbarn. Die 60-jährige Frankenthalerin stieg gerade mit ihrem Mann aus dem gemeinsamen Fahrzeug, als dieser durch die, in Begleitung ihres Mannes vorbeilaufende 57-jährige Nachbarin beleidigt wurde. Daraufhin folgte ein hitziges Wortgefecht zwischen allen Beteiligten, welche schon längere Zeit im Clinch liegen. Am Ende gingen die beiden männlichen Begleiter aufeinander los und verletzten sich genseitig. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen die Beteiligten eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Schalber, PK'in Polizeiinspektion Frankenthal Telefon: 06233-313-0 E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -