Polizeidirektion Ludwigshafen / Neun BMW-Fahrzeuge in Neuhofen ...

Neun BMW-Fahrzeuge in Neuhofen aufgebrochen und Lenkräder sowie Multimediaanlagen gestohlen

Neuhofen - Neuhofen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19./20.04.2018) fielen Diebe wie ein Heuschreckenschwarm über neuwertige BMW-Fahrzeuge in Neuhofen her. Insgesamt neun Fahrzeuge der Baureihen 1er, 3er, 4er und 5er wurden von den Tätern geöffnet, teils durch Einschlagen der hinteren Dreiecksscheibe, teils mittels elektronischer Hilfen ohne das Fahrzeug zu beschädigen (Fahrzeuge mit keyless-go). Im Anschluss wurden Multifunktionslenkräder, Tacho-Einheiten und Multimediaeinrichtungen fachmännisch ausgebaut. Die vermeintlich hochprofessionellen Täter schreckten hierbei auch nicht davor zurück, Fahrzeuge, die in Hofeinfahrten mit Lichtbewegungssensor geparkt waren, anzugehen. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die in den Nachtstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

