Polizeidirektion Ludwigshafen / Ohne Führerschein mit ...

Ohne Führerschein mit entwendeten Kennzeichen unterwegs

Speyer -

31.08.2018, 10:50 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße konnte ein 17jähriger Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Grund hierfür sei, dass er noch in der Fahrschule ist und kurz vor seiner Prüfung stehe. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen entwendet waren. Da der Fahrer auch über die Herkunft des Fahrzeuges widersprüchliche Angaben machte, wurden das Fahrzeug und der Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Führerscheinstelle wurde informiert, die Fahrprüfung muss jetzt wohl noch ein bisschen warten

