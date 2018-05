Polizeidirektion Ludwigshafen / Pkw zerkratzt

Pkw zerkratzt

Schifferstadt - Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht zum 03.05.18 an einem blauen Golf Cabrio den Lack der Fahrertür. Das Fahrzeug war in der Lillengasse am Fahrbahnrand geparkt. Schadenshöhe: ca. 500.- EUR

