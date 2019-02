Polizeidirektion Ludwigshafen / - Radfahrer ...

(Frankenthal) - Radfahrer verletzt, Unfallbeteiligter gesucht

Frankenthal - Am 18.02.2019, gegen 17:25 Uhr, stürzt im Schießgartenweg von Frankenthal ein Radfahrer und verletzt sich leicht am Kopf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme gibt der aus Frankenthal stammende Fahrradfahrer an, dass der Grund für seinen Sturz ein nah an ihm vorbeifahrender PKW gewesen ist. Von dem PKW ist derzeit nichts Weiteres bekannt. Ein Atemalkoholtest bei dem 72-jährigen Radfahrer ergibt einen Wert von über zwei Promille. Dem Frankenthaler wird eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen nach dem beteiligten PKW dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall , insbesondere zu dem beteiligten PKW, geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal Alexander Maurer Telefon: 06233-313-203 (oder -0) E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -