Polizeidirektion Ludwigshafen / Raub auf Tankstelle

Raub auf Tankstelle

Limburgerhof - Am Samstag, den 30.03.2019, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Aral-Tankstelle in Limburgerhof, kurz vor der Schließung, zu einem Raubüberfall. Der Beschuldigte kaufte zunächst etwas und forderte im Anschluss, unter Vorhalt einer Schusswaffe, die Herausgabe von Geld. Der Täter erbeutete 290 EUR aus der Kasse und flüchtete aus der Tankstelle. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem PKW vom Tankstellengelände in Richtung Neuhofen.

Zeugen, die relevante Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

