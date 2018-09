Polizeidirektion Ludwigshafen / Raubüberfall auf ältere Dame ...

Raubüberfall auf ältere Dame dank beherzten Eingreifens von Zeugen geklärt

Frankenthal - Am Samstag, den 22.09.2018, kam es gegen 12 Uhr in der Westlichen Ringstraße zu einem Raubüberfall auf eine 75-Jährige Frankenthalerin. Der 27-Jährige Täter entriss der Dame trotz Gegenwehr Geldbeutel sowie Schlüsselbund und flüchtet fußläufig. Die Geschädigte macht unmittelbar durch Schreien auf sich aufmerksam, sodass der Täter durch eine 50-Jährige Passantin aus Frankenthal verfolgt werden konnte. Die 50-Jährige sprach während ihrer Verfolgung weitere Passanten an, die nunmehr gemeinsam die Verfolgung des Täters aufnahmen. Während seiner Flucht entledigte sich der 27-Jährige Frankenthaler seiner Tatbeute, konnte dank des beherzten Eingreifens der Passanten am nahegelegenen Swift-Parkhaus gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die 75-Jährige wird durch den Übergriff nicht verletzt. Der Geldbeutel konnte der Geschädigten im Nachgang vollständig ausgehändigt werden. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Raubes ermittelt.

