Polizeidirektion Ludwigshafen / Römerberg - Drei Transporter ...

Römerberg - Drei Transporter aufgebrochen

Römerberg - In der Nacht zum Samstag, dem 21.04.2018, wurden in der Lina-Sommer-Straße und Lingenfelder Straße drei Transporter der Marke Fiat, Peugeot und Ford aufgebrochen und Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Speyer unter Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-253 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.