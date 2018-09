Polizeidirektion Ludwigshafen / Römerberg - Radfahrer leicht ...

Römerberg - Radfahrer leicht verletzt (60-0509)

05.09.2018, 18.15 Uhr An der Kreuzung auf der Landstraße 507 zwischen Römerberg und Lingenfeld hat ein BMW Fahrer die Vorfahrt eines 66-jährigen Radfahrers missachtet. Der BMW Fahrer wollte die Kreuzung aus Richtung Schwegenheim kommend in Richtung Mechtersheim überqueren und hat dabei den Radfahrer, der in Richtung Lingenfeld unterwegs war, übersehen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, er will sich selbstständig einem Arzt vorstellen.

