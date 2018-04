Polizeidirektion Ludwigshafen / Römerberg - Tödlicher ...

Römerberg - Tödlicher Verkehrsunfall mit Betonmischer

Römerberg - 21.04.2018, 16:10 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 69-jährige Fahrer eines Betonmischers auf der B9 bei der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen in der Rechtskurve geradeaus durch die Schutzplanke und fiel nach der Kollision mit einem Baum auf die Fahrerseite. Der Fahrer musste über die Dachluke geborgen werden. Der Notarzt wurde mit Rettungshubschrauber eingeflogen. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Er war alleine an dem Unfall beteiligt. Der Gesamtschaden an Betonmischer und Unfallörtlichkeit wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Die Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen wird voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt bleiben.

