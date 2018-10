Polizeidirektion Ludwigshafen / Römerberg - Verkehrsunfall mit ...

Römerberg - Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer (49/1911) 02.10.2018, 18:00 Uhr

Speyer - Am Dienstagabend ereignete sich in Römerberg ein Verkehrsunfall, in Folge dessen ein beteiligter Biker leicht verletzt wurde. In der Lingenfelder Straße missachtete ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Dudenhofen die Vorfahrt eines 17-jährigen Zweiradfahrers aus Römerberg. Dieser konnte durch ein scharfes Bremsmanöver zwar eine Kollision mit dem PKW vermeiden, stürzte aber dennoch zu Boden. Durch den Sturz zog er sich eine leichte Prellung und leichte Schürfwunden am Bein zu. Sein Leichtkraftrad wurde beschädigt, die Schadenshöhe beträgt rund 1500 Euro.

