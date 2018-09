Polizeidirektion Ludwigshafen / Sachbeschädigung

Sachbeschädigung

Maxdorf - Derzeit unbekannte Täter beschädigen in dem Zeitraum vom 30.08.2018, 18:00 Uhr, auf den 31.08.2018, 08:10 Uhr, auf einer Brachfläche Im Reff in Maxdorf einen dort abgestellten Radlader. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250,- EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

