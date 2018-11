Polizeidirektion Ludwigshafen / Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Frankenthal (Pfalz) - Durch eine unbekannte Person wird am 14.11.2018, zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr vermutlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Foltzring in 67227 Frankenthal der Lack an der Beifahrerseite eines roten VW Polos mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Frankenthal unter der Telefonnummer 06233-3130 bzw. per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

