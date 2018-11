Polizeidirektion Ludwigshafen / Sachbeschädigung durch in ...

Sachbeschädigung durch in Brandsetzen eines gestohlenen Kleinkraftrads

Frankenthal (Pfalz) - Bislang unbekannte Täter entzünden am späten Samstagabend, 03.11.2018, gegen 22:30 Uhr, auf dem Schulhof der Robert-Schumann-Schule ein bereits am 02.11.2018 als gestohlen gemeldetes schwarzes Kleinkraftrad. Die alarmierte Feuerwehr kann den Brand schnell löschen, eine Gefahr für das Übergreifen des Brandes auf das Schulgebäude bestand zu keiner Zeit. Das Kleinkraftrad war bereits in der Zeit von Freitag, 01.11.2018, 15 Uhr, auf Samstag, 02.11.2018, 08:30 Uhr, aus der Tiefgarage des Mehrfamilienanwesens Mina-Karcher-Platz 2 in Frankenthal entwendet worden - wir berichteten am Samstag, 03.11.2018.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

