Polizeidirektion Ludwigshafen / Sachbeschädigung mittels ...

Sachbeschädigung mittels vermutlich verschossener Stahlkugel in Schifferstadt

Schifferstadt - Zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung kam es nachts am 15./16.02.2018 in Schifferstadt in der Justus-von-Liebig-Straße: Hier wurden ein Glaselement einer Hauseingangstür sowie die Scheibe eines Pkw beschädigt. Bei der Spurensuche konnte am Tatort eine kleine Stahlkugel aufgefunden werden, die vermutlich mit einer Zwille oder ähnlichem verschossen wurde und so die Schäden verursacht hat.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-255 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de http://s.rlp.de/TN0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.