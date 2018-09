Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer/14.09.2018 Alkohol und ...

Speyer/14.09.2018 Alkohol und seine Wirkungen im Straßenverkehr

Eine 41 Jahre alte Pkw-Führerin aus Schifferstadt wurde am 14.09.2018, 13.30 Uhr, in Speyer mit ihrem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ergebnis: Fahrzeug war nicht zugelassen; Zulassungsstempel waren gefälscht; Fahrzeug war nicht versichert; Fahrzeug war zur Fahndung ausgeschrieben; die Dame hatte keinen Führerschein; die Dame stand unter Alkoholeinfluss (AAK 1,27 Promille). Verantwortungsloserweise hatte die Frau auch noch ihre 10 Jahre alte Tochter mit im Fahrzeug.

Ein 52 Jahre alter Mann aus Waldsee wurde mit seinem Pkw gegen 14.17 Uhr am Technik Museum einer Kontrolle unterzogen: Ergebnis: Der Mann stand unter Alkoholeinfluss (AAK 0,67 Promille)

Aufmerksame Anwohner der Rheinhäuser Straße in Speyer melden gegen 15.50 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Mann, welcher stark torkelnd ein Fahrrad mit Kinderanhänger schieben würde und hierbei schon mehrfach gestürzt wäre. Ergebnis der Kontrolle: Der 38 Jahre alte Mann aus Speyer hatte 3,19 Promille!! Im Kinderanhänger befand sich die 5 Jahre alte Tochter seiner (Ex)Partnerin. Das Kind wurde in die Obhut seines Großvaters gegeben.

Zwei Männer im Alter von 36 und 19 Jahren schoben in alkoholisiertem Zustand ihre Fahrräder gegen 22.31 Uhr über den Postplatz. Der 36 Jährige war hierbei so betrunken, dass er mitten auf die Straße stürzte und liegen blieb. Beim Versuch von Passanten zu helfen, wurden diese sogar noch angepöbelt. Der 36 Jährige musste wegen seiner starken Alkoholisierung in polizeilichen Gewahrsam genommen werden und durfte seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Ein 41 Jahre alter Mann fiel einem Zeugen (Polizeibeamter in der Freizeit) auf, da er gegen 23.40 Uhr, mit seinem Pkw mehrfach rote Ampeln überfuhr und sein Fahrzeug in starken Schlangenlinien lenkte. Ergebnis: Bei einer Kontrolle auf dem Domplatz wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand (AAK 2,1 Promille)

Ein 35 Jahre alter Mann aus Römerberg verursachte mit seinem Pkw gegen 23.10 Uhr in Römerberg einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann hatte ein parkendes Fahrzeug gestreift, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 400 Euro entstanden war. Ergebnis: Der Unfallverursacher wurde kurze Zeit später zu Hause angetroffen. Er stand unter Alkoholeinfluss (AAK 1,46 Promille)

