Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Brennende Kartonage ...

Speyer - Brennende Kartonage (56-1204)

Speyer -

12.04.2018, 22.00 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Steingasse die auf dem Gehweg abgestellte Kartonage in Brand. Von einem Zeugen wurden die brennenden Kartons vom Gehweg auf die Straße gezogen und damit von weiterer dort liegender Kartonage getrennt, so dass eine Ausweitung des Brandes und ein größerer Schaden vermieden wurde. Der Brand wurde durch die eingesetzte Streife mittels Feuerlöscher gelöscht. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften am Einsatzort erschien, wässerte die übrigen Kartons, um einem erneuten Brandausbruch vorzubeugen. An dem dortigen Gebäude entstand durch Rußanhaftungen ein Schaden von circa 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

