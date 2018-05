Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Brennender Baum

Speyer - Brennender Baum

Speyer - 11.05.2018, 20.30 Uhr. Auf einem Privatgrundstück in der Lessingstraße wurde durch bislang unbekannten Täter ein Baum in Brand gesetzt. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Wer verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

