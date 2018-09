Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Einbruch in ...

Speyer - Einbruch in Gaststätte (37/2209)

Speyer - 22.09.2018, 01:00 - 11:00 Uhr Ein unbekannter Täter hebelte die Eingangstüre einer Gaststätte in der Innenstadt auf und gelangte so in den Gastraum. Hier wurde unter anderem aus drei Spielautomaten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-253 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.