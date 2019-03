Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Einbruch in Wohnhaus ...

Speyer - Einbruch in Wohnhaus (10-2803)

Speyer - 27.03.2019, 18.00 Uhr - 28.03.2019, 05.30 Uhr Bislang Unbekannte verschafften sich in der Albert-Einstein-Straße durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Anschließend hebelten sie eine Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Da die Unbekannten vermutlich gestört wurden, verließen sie das Anwesen, ohne die Wohnung zu betreten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

