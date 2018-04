Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Einbruchsdiebstahl ...

Speyer - Einbruchsdiebstahl (41/1928) 30.03.2018, 21:45 bis Uhr 31.03.2018, 09:30 Uhr

Speyer - In der Nacht von Freitag auf Samstag gelang es einem noch unbekannten Täter in die Räumlichkeiten einer Kampfsportschule in der Wormser Landstraße einzudringen. Im Objekt wurden ein höherer, zweistelliger Geldbetrag und Bekleidungsgegenstände entwendet. Sachschaden entstand nicht.

