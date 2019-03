Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Elfjähriger Radfahrer ...

Speyer - Elfjähriger Radfahrer schwer verletzt (40-1103)

Speyer - 11.03.2019, 16.00 Uhr Schwer verletzt hat sich ein 11-jähreiger Radfahrer am Montagnachmittag in der Schiffergasse. Er befuhr die Schiffergasse in Richtung St.-Markus-Straße und bemerkte einen geparkten PKW zu spät. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden machte er eine Vollbremsung. Dabei wurde er über sein Fahrrad geschleudert und schlug mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des PKW, die bei dem Aufprall komplett zerstört wurde. Er trug zur Unfallzeit keinen Helm. Der Junge wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

