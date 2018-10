Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Fahren unter ...

Speyer - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Speyer - 04.10.2018, 15.05 Uhr

In der Iggelheimer Straße wurde ein Renault Laguna mit polnischer Zulassung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 37-jährigen Fahrer wurde sofort erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Nach eigenen Angaben habe er vor Fahrtantritt 2 Liter Bier zu sich genommen. Weiter wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sein Beifahrer, ein 46-jähriger Mann, nahm den Fahrzeugschlüssel an sich und erklärte, dass er das Fahrzeug weiterführen werde. Schließlich habe er nichts getrunken. Die Zweifel der Beamten an seiner Fahrtüchtigkeit bestätigte der Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,79 Promille ergab. Folglich wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei sichergestellt. Dem Fahrer wurde des Weiteren eine Blutprobe entnommen und er musste eine Sicherheitsleistung entrichten, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

