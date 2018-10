Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Fahrt unter ...

Speyer - Fahrt unter Drogeneinfluss

Speyer - 20.10.2018, 13:40 Uhr Ein 21-jähriger PKW-Fahrer wurde in der Rheinallee einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein an der Kontrollstelle freiwillig durchgeführter Test reagierte positiv auf THC. Der Fahrzeugschlüssel wurde an den fahrtüchtigen Bekannten übergeben und sein Führerschein sichergestellt. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

