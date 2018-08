Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Gegenverkehr ...

Speyer - Gegenverkehr übersehen (54-2008)

Speyer -

20.08.2018, 16.00 Uhr Eine 18-jährige Chevrolet Fahrerin befuhr die B 39 aus Richtung Speyer in Richtung Dudenhofen. Bei Linksabbiegen an der Anschlussstelle Dudenhofen in Richtung Germersheim hat sie einen entgegenkommenden Opel Corsa übersehen. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Der Opel Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 39 war in Richtung Speyer ab der Anschlussstelle bis zum Ende Fahrbahnreinigungs- und Abschleppmaßnahme für eine Stunde voll gesperrt.

