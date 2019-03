Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Geldbeutel aus ...

Speyer - Geldbeutel aus Handtasche entwendet (37-2003)

Speyer - 20.03.2019, 13.00 Uhr Eine 24-jährige Frau befand sich zum Einkauf im Schuhgeschäft Deichmann in der Postgalerie in Speyer. Beim Anprobieren mehrerer Schuhe stellte sie ihre Handtasche auf einer Bank ab und lief immer wieder hin und her. Als sie zur Sitzbank zurückkam bemerkte sie, dass der Reisverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und ihr brauner Ledergeldbeutel entwendet wurde. In dem Gelbeutel befanden sich 260 Euro Bargeld, diverse Papiere und drei EC-Karten, mit denen kurze Zeit später 600 Euro abgehoben wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

