Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Geparkten PKW ...

Speyer - Geparkten PKW gestreift (45-0309)

Speyer - 03.09.2018, 14.15 Uhr Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Rützhaubstraße im Vorbeifahren einen geparkten PKW gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut einer Zeugin um einen silbernen PKW in "Golf Größe" handeln. Schaden: 500 Euro Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

