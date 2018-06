Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Gestürzte Rollerfahrerin

Speyer - Gestürzte Rollerfahrerin

Speyer -

08.06.2018 - 19:20 Uhr Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte eine 17-jährige Rollerfahrerin aus Speyer in der Dr.-Eduard-Orth-Straße ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug zu spät. Sie erschrak und verbremste sich, so dass der Roller ins Rutschen geriet und letztlich umfiel. Die junge Frau und ihre 16-jährige Sozia stürzten zu Boden und verletzten sich. Beide trugen Helme, die Schlimmeres verhinderten. Trotzdem wurden sie wegen zum Teil schwerer Schürfwunden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-253 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.