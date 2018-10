Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Handtasche aus ...

Speyer - Handtasche aus Fahrradkorb entwendet (39-1110)

Speyer -

11.10.2018, 11.00 Uhr Eine 32-jährige Radfahrerin legte an der Postgalerie ihre Handtasche in den Fahr-radkorb auf dem Gepäckträger und fuhr Richtung Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof-bemerkte sie, dass die Handtasche nicht mehr im Fahrradkorb lag. Sie fuhr die Strecke noch 2 malig ab und suchte vergeblich nach der Handtasche. Sie wurde vermutlich durch Unbekannte aus dem Fahrradkorb entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

