Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Körperliche ...

Speyer - Am frühen Freitagabend gerieten auf der Maximilianstraße zwei Zuwanderer aus noch unbekannten Gründen aneinander. Der jüngere der Beiden schlug den Älteren schließlich nieder und verletzte ihn mit einer Music-Box am Hinterkopf schwer. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung, konnte später jedoch ermittelt werden. Der verletzte 28-Jährige kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Tat wurde zwar von mehreren Zeugen beobachtet, die genauen Umstände sind jedoch unklar. Sollte es weitere Zeugen geben, werden diese gebeten sich unter 06232 1370 bei der Polizei in Speyer zu melden.

