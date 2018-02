Polizeidirektion Ludwigshafen / Speyer - Körperverletzung ...

Speyer - Körperverletzung (04/1102)

Speyer - 10.02.2018, 20:21 Uhr Am frühen Samstagabend wurde die Polizei zu einer Schlägerei zum Speyrer Postplatz gerufen. Beim Eintreffen vor Ort konnten die Beamten eine stark alkoholisierte, männliche Person feststellen. Der 23 jährige, in Hanhofen wohnhafte Mann, wurde durch vor Ort befindliche Zeugen als der Aggressor der Tat benannt. Er wurde aufgrund seiner blutenden Nase und seiner hohen Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Teilnehmer der Schlägerei sind zurzeit noch nicht bekannt.

